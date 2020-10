Miralem Pjanic a TuttoSport: “Sarri non si fidava di noi giocatori”

TORINO – Ha parlato della Juventus anche Miralem Pjanic: l’ex calciatore bianconero, trasferitosi al Barcellona nell’ultima sessione di mercato, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di TuttoSport, in cui ha parlato della Vecchia Signora. Il centrocampista bosniaco, inoltre, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Maurizio Sarri, l’ex tecnico della Juve esonerato quest’estate: parole forti nei confronti dell’allenatore toscano, che non ha convinto nella stagione scorsa. Ecco le parole di Pjanic:

"Quello che mi è dispiaciuto di più è che Sarri non si fidava di noi giocatori: questo mi ha dato molto fastidio, perchè se uno sbaglia a valutare una persona mi dispiace molto ed è la cosa peggiore. Ogni calciatore della Juve ha sempre dato tutto e non smetterà mai di farlo per i colori bianconeri. Puoi non essere d'accordo con qualcuno, ma ciò non condiziona l'impegno degli uomini, che vogliono tutti vincere perchè sono dei grandissimi professionisti con degli obiettivi precisi. Se un allenatore mette in dubbio questo fatto, allora lì non scatta l'intesa e non si crea il rapporto. Il tecnico è indubbiamente di grande qualità, ma ha avuto qualche problema con noi: alla fine, nonostante tutto, con Sarri abbiamo vinto uno Scudetto, che non è mai scontato".