TORINO- Dopo un’estate passata tra le voci di addio, Arkadiusz Milik è rimasto al Napoli, dove è però stato escluso sia dalla lista per il campionato, sia dalla lista per la Champions League. Stando a quanto riferito da Tuttosport, a sorpresa, il club partenopeo e l’entourage del polacco starebbero pensando di estendere di un anno il contratto, così da evitare un addio a parametro zero. La Juve, al momento, non appare più interessata al numero 99.