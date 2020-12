Milan, Pioli: “Come si fa non pensare che i bianconeri possano essere i favoriti?”

TORINO – Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto: “I risultati delle giornata di oggi ci dicono che le squadre forti stanno arrivando: Inter, Juve e Napoli sono le squadre più forti: come si fa non pensare che i bianconeri, che hanno vinto 9 campionati di fila, possano essere i favoriti? Noi dobbiamo pensare a continuare a giocare così e a migliorare”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<