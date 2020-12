Miccoli: “La Juventus se la giocherà comunque fino alla fine ma bisogna dargli un po’ di tempo”

TORINO – Fabrizio Miccoli, ex attaccante della Juventus, ha parlato di Juventus ai microfoni di TMW: “Il bello della Juve è che sa anche quando deve perdere. Magari questo è un anno dove sta un attimo recuperando anche se secondo me Pirlo è un buon allenatore. La Juventus se la giocherà comunque fino alla fine ma bisogna dargli un po’ di tempo. E credo che la società l’abbia già messo in preventivo. Se la Juve ha preso Pirlo anche per puntare eventualmente su un grande allenatore in futuro? Secondo me sì, potrebbe essere così. Ma anche se fosse così comunque Andrea potrebbe fare bene quest’anno”.