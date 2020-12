Messi: “Ho vissuto una brutta estate, ma ora voglio vincere tutto con il Barcellona”

TORINO – Lionel Messi, attaccante del Barcellona, è tornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. RAC1 ha svelato in esclusiva una anticipazione dell’intervista che andrà in onda in prossimo 27 dicembre su La Sexta. Queste le sue parole: “Oggi sto bene. Ho passato veramente una brutta estate, così come il periodo precedente e l’inizio di questa stagione, ma oggi sto bene. Ho voglia di lottare davvero per tutti gli obiettivi e le competizioni che ci aspettano. Sento che il club sta vivendo un momento complicato, tutto ciò che circonda il Barcellona è diventato difficile, ma io ho entusiasmo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<