Mercato, tra sogni e realtà: Agnelli fa godere (di nuovo) i tifosi! – News Juve

News Juve, tra sogni e realtà: ecco i colpi di mercato che potrebbero far impazzire i tifosi

NOTIZIE JUVENTUS – Tra sogni da capogiro e realtà futuribili, c’è una certezza in casa Juve: il club vuole continuare ad investire in maniera importante sul mercato per proseguire con l’ascesa della squadra e farla arrivare al top e al pari delle altre maestose realtà europee. Il presidente Andrea Agnelli non si è mai nascosto da questo punto di vista e il suo obiettivo è chiaro: nelle prossime sessioni di mercato arriveranno altri colpi con cui far sognare – ancora una volta – i tifosi bianconeri come già fatto in passato con gli acquisti di Cristiano Ronaldo e De Ligt. Noi dunque abbiamo racchiuso nella nostra raffica tutti i nomi più clamorosi in orbita bianconera, che potrete sfogliare rapidamente nella nostra foto-gallery dedicata. Tra suggestioni clamorose e obiettivi concreti, ecco dunque quali potrebbero essere i prossimi colpi da sogno della Juventus: >>>VAI ALLA LISTA