TORINO- Con il suo colpo di testa sul cross di Cuadrado, Weston McKennie ha permesso alla Juve di pareggiare il derby di ieri, dando il via alla rimonta completatasi all’89’ da Bonucci. Il centrocampista, con la sua prima rete in bianconero, ha raggiunto un traguardo. Come riportato da OptaPaolo, l’ex Schalke è infatti il terzo statunitense ad andare in gol nel nostro campionato, dopo Alexi Lalas e Michael Bradley.