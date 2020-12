McKennie: “Ora testa al Barcellona. Il gol? Mi piace inserirmi da dietro”

TORINO – Il centrocampista della Juve Weston McKennie, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV al termine del derby vinto in extremis contro il Torino.

SULLA PARTITA – “È stata una partita difficile, abbiamo fatto fatica nel primo tempo nel trovare il ritmo e l’equilibrio per superare la loro linea molto compatta. Io volevo fare il meglio possibile per la squadra, perché penso sempre alla squadra prima di tutto”.

SUL GOL – Mi piace inserirmi da dietro, l'ho fatto e ha funzionato. Io e Cuadrado non ci somigliamo soltanto, ma abbiamo anche un'ottima intesa. Siamo carichi per la gara di Barcellona, li studieremo e cercheremo di capire come avere la meglio".