McKennie migliore in campo con gli States e lancia un messaggio contro le ingiustizie sociali

TORINO – Nel Liberty Stadium di Swansea si è disputata USA-Galles ed i giocatori degli States, prima dell’inizio del match, hanno indossato tute con messaggi speciali sulla maglia. Appelli alla pace e contro il razzismo fino alla richiesta di uguaglianza sociale (come quello sulla tuta di McKennie. La partita è terminata 0-0 con il centrocampista bianconero che è stato eletto Man Of The Match. Questo il messaggio dell’americano sul proprio profilo Instagram: “È bello essere di nuovo là fuori con i ragazzi e anche condividere questo momento potente con loro!!!”.