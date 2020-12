McKennie: “Gara difficile con Cuadrado ottima intesa. Ora testa al Barcellona”

TORINO- Autore del gol dell’1-1 contro il Torino, Weston McKennie ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: “È stata una partita difficile, abbiamo fatto fatica nel primo tempo nel trovare il ritmo e l’equilibrio per superare la loro linea molto compatta. Io volevo fare il meglio possibile per la squadra, perché penso sempre alla squadra prima di tutto. Il gol? Mi piace inserirmi, l’ho fatto e ha funzionato. Io e Cuadrado non ci somigliamo soltanto, ma abbiamo anche un’ottima intesa. Siamo carichi per la gara di Barcellona, li studieremo e cercheremo di capire come avere la meglio”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA