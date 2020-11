TORINO- Dopo il successo di ieri sullo Spezia, la Juventus attende ora di affrontare mercoledì sera il Ferencvaros nella terza giornata dei gironi di Champions League. I bianconeri partiranno alla volta dell’Ungheria soltanto domani, ma c’è chi, come Weston McKennie, non vede l’ora di scendere in campo. Lo statunitense, nel suo ultimo psot sui social, ha infatti dichiarato di aspettare con ansia la Champions League: