TORINO – Nell’ultima uscita contro il Ferncvaros, la Juventus ha ottenuto si i tre punti, ma non ha rispettato le attese viste nelle gari precedenti. C’è da registrare però, la prima apparizione ufficiale in Champions di Weston McKennie con la maglia della Vecchia Signora che, lo rende di fatto il primo giocatore americano a disputare una gara di Champions con un club italiano. Che sia di buon auspicio per il proseguo della stagione di tutto l’ambiente bianconero.