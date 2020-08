Mazzone: “Pirlo farà bene. La Juve è una garnde sfida, ma doveva pur cominciare da qualche parte”

TORINO- Ai microfoni de La Repubblica, l’ex allenatore Carlo Mazzone ha parlato di Andrea Pirlo: “Sono felice per lui, si merita questa opportunità. Allenare la Juve è una bella sfida, ma lui conosce bene i calciatori ed è già pronto. Farà bene anche in questa nuova veste, dopo essere stato un grande campione. Alla Juve lo ascolteranno. E poi doveva cominciare da qualche parte, no? Da giocatore lo arretrai di posizione e gli spalancai un mondo nuovo. Diventò un campione assoluto, ma non per merito mio, lo aveva di suo nel DNA”.

