Mavididi: “Se potessi vorrei avere le qualità mentali di Ronaldo. Ecco cosa mi ha colpito di lui…”

TORINO- Ai microfoni de L’Equipe, l’ex attaccante bianconero Stephy Mavididi ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Mi ha colpito la sua forza mentale, come quando conobbi Henry. Se potessi prendere una delle sue qualità sceglierei questa, sa destreggiarsi in qualsiasi situazione. Ci vuole tempo per arrivare a certi livelli. Grazie a lui ho capito che non devo pensare solo alle partite, ma anche alle statistiche. Devo cercare di essere sempre il migliore. Il corpo va curato quotidianamente per questo. Cristiano arrivava sempre prima degli altri per trascorrere più tempo in sala pesi e, dopo ogni allenamento, tornava per fare ancora di più”.