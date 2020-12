Mauro: “Paolo Rossi? L’ho conosciuto da avversario, mai una parola di troppo”

TORINO – Massimo Mauro. ex giocatore, ha parlato di Paolo Rossi ai microfoni di Radio 24: “Io sono arrivato alla Juve e lui è andato via. L’ho conosciuto da avversario, ma anche in tv, mangiare assieme, bere una birra con lui dopo la trasmissione prima di dormire… Me lo sono vissuto bene bene Paolo. Era sempre mite, non alzava mai la voce, mai una parola di troppo. In campo invece era imprevedibile, aveva la semplicità e l’efficacia dei grandissimi giocatori”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<