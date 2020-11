Mauro: “La Juve potrebbe vincere ancora. Ronaldo sta alleggerendo il lavoro di Pirlo”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della situazione in casa Juve: “Se Chiellini, Bonucci e Ronaldo riuscissero a giocare il 90% delle partite, la Juve potrebbe vincere ancora lo scudetto. Fanno tutta la differenza del mondo. Pirlo ha l’organico migliore a disposizione, anche se le fasce non mi convincono in pieno. I bianconeri risaliranno la classifica, così come l’Inter. Ronaldo, Lukaku o Ibra? Il portoghese è indispensabile, perchè si è calato nel ruolo di leader. Sta trascinando la squadra alleggerendo il lavoro a Pirlo”.