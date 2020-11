Mauro: “Diego sarebbe stato il numero uno anche ai tempi di Pelè”

TORINO – L’ex giocatore Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato inevitabilmente della scomparsa di Maradona.

“Diego è l’unica persona che non è nata a Napoli che si può dire comunque figlia della città. Il calcio a un certo punto l’ha abbandonato. In alcuni momenti andava ascoltato di più, come quando si scagliava contro la FIFA e i suoi interessi economici. Quel lato di Maradona meritava più rispetto. Il suo bello è che era tutto istinto. Pensava di poter fare tutto, ma mai arrecando danno agli altri. Sarebbe stato il numero uno nell’era di Pelé ma anche oggi. Sarebbe Diego anche oggi. Perché uno come lui è per sempre”.