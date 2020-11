TORINO- Lothar Matthaus, ai microfoni di Sky Sport Deustchland, ha parlato del possibile futuro di Erling Braut Haaland: “Il Borussia Dortmund è una delle 10 migliori squadre del mondo, ma ci sono altri club più importanti. Non parlo del Bayern Monaco, perchè per almeno un altro paio di anni lì in attacco ci sarà Robert Lewandowski. Haaland andrà via prima e so che su di lui ci sono Real Madrid, Barcellona, Liverpool e i due club di Manchester”.