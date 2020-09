Matchday Stats | Juventus Women-San Marino Academy

TORINO – JUVE E NEOPROMOSSE – La Juventus ha vinto tutti i 16 confronti in Serie A contro un’avversaria neopromossa e non ha mai subito più di un gol in ciascuna delle 16 partite contro un’avversaria proveniente dalla Serie B.

LE AVVERSARIE – Il San Marino ha incassato 15 reti nelle prime due giornate di questo campionato ed è, insieme al Verona, una delle due squadre che non ha ancora trovato il gol.

BB16 – 16 delle 36 reti messe a segno da Barbara Bonansea in Serie A con la maglia della Juventus sono arrivate contro squadre neopromosse: la sua ultima rete realizzata lo scorso campionato è arrivata proprio contro una squadra proveniente dalla Serie B (l’Inter).

LA SERIE DI CRISTIANA – Cristiana Girelli ha trovato la rete in ciascuna delle prime due giornate di questo campionato e potrebbe segnare in tutte le prime tre gare stagionali in Serie A per la terza volta in carriera dopo il 2012/13 con l’AGSM Verona e il 2019/20 con la Juventus.

PALLA A LINDA – Linda Sembrant è la giocatrice che ha tentato più passaggi in queste prime due giornate di campionato.