TORINO – Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di Paulo Dybala ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Lo sfogo a Crotone è stato sopra le righe. A me di solito i giocatori presuntuosi piacciono moltissimo perché quando sono arroganti e forti fanno la differenza. Ma se parlano solamente e nelle partite importanti non dimostrano fanno un danno alla squadra. Per questo io fossi la Juventus lo venderei”.