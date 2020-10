Marocchino: “Morata? Leggiadro ed elegante, ed è anche produttivo perché la porta la vede bene”

TORINO – L’ex bianconero, Domenico Marocchino, ha parlato ai microfoni di Dribbling di Alvaro Morata: “Sinceramente non mi aspettavo tre gol consecutivi di Alvaro Morata, è un giocatore leggiadro, la sua forza sta nella leggiadria e non lo senti, lui vola. Io faccio sempre le risaie per andare in palestra ad allenarmi, ci sono questi aironi che passano: lui è così, non lo senti, non smuove il vento, è leggiadro ed elegante, ed è anche produttivo perché la porta la vede bene”.