Marino chiude alla cessione di De Paul: “A gennaio non lo vendiamo”

TORINO – Nuovi aggiornamenti sugli obiettivi di mercato della Juventus, che ha messo gli occhi su alcuni giocatori di altri club di Serie A. Uno di questi è Rodrigo De Paul dell’Udinese, finito nel mirino dei bianconeri da tempo. Fabio Paratici sembrava intenzionato ad avviare i contatti per la prossima sessione di mercato: tuttavia, il centrocampista argentino sembra destinato a non partire. Infatti, ha parlato di lui Pierpaolo Marino, ds del club friulano, che ai microfoni di Radio 24 ha dichiarato:

“Noi De Paul a gennaio non lo vendiamo: nella sessione invernale non possiamo permetterci di fare certe operazioni in uscita. Abbiamo un grande rapporto con il giocatore e non ci saranno problemi per farlo rimanere ad Udine. Sono già due anni che parlo della sua permanenza, ma nessuno vuole darmi ascolto“.