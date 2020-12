Marianella su Pogba: “Può aprirsi uno spiraglio per la Juve a gennaio”

TORINO – La Juventus non sembra darsi per vinta e continua a seguire senza sosta Paul Pogba, ormai in rotta con il Manchester United. Del futuro del centrocampista francese ha parlato anche Massimo Marianella, noto giornalista ed esperto di calcio inglese, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato:

“Solskjaer si è arrabbiato moltissimo con Raiola per quello che ha detto su Pogba. Sicuramente il Manchester United non vorrà tenere il giocatore fino a giugno e poi cederlo a fine stagione, ma può aprirsi uno spiraglio per la Juve già a gennaio. Il francese può andare via tra un mese e i bianconeri sono una possibilità concreta, specialmente per l’affetto che il calciatore ha per quella maglia“.