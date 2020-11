Marelli verso Rizzoli: “Perchè l’intervento su Bernardeschi non era da on field review?”

TORINO- L’ex arbitro Luca Marelli, tramite un video su Youtube, si è rivolto all’indirizzo del designatore arbitrale Nicola Rizzoli: “Rizzoli ha detto che l’episodio di Perisic del non rigore con il Parma era da on field review. Perché allora sull’episodio di Bernardeschi col Verona non c’è stata la on field review? I due episodi sono diversi come dinamica, ma concettualmente identici. Sono due trattenute e non conta la disponibilità del pallone, ma solo se l’intervento del difensore è regolare o meno”.