TORINO- Anche Claudio Marchisio si è unito con un messaggio per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso ieri all’età di 60 anni. Parole importanti spese dal “Principino”, che su Twitter ha lodato l’ex numero 10 argentino: “Oggi non piange soltanto il mondo dello sport. Ricorderemo per sempre la tua genialità, le tue giocate e i gol che hanno fatto sognare tutti quanti!”: