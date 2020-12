Marchisio ricorda il derby: “L’esultanza con la mano sul petto per ricordare chi era il più forte”

TORINO- Giorno di derby per la Juventus, che alle 18 ospiterà il Torino allo Stadium. Partita attesissima in città e che, negli anni, ha avuto diversi grandi protagonisti in campo. Tra questi c’è stato Claudio Marchisio, autore di una doppietta nel 3-0 bianconero del 2012 che, su Instagram, ha commentato così l’incontro: “La partita per la quale fin da bambino non chiudevo occhio. Il rispetto per l’avversario, dimostrato dando sempre tutto in campo. L’esultanza con la mano sul petto nata per ricordare a tutti chi era il più forte in città. La mia partita, since day one”:

