Marchisio regala a Dybala una copia della sua autobiografia: “A Paulo con amicizia e stima”

TORINO- Claudio Marchisio e Paulo Dybala hanno stretto un profondo rapporto di amicizia negli anni, grazie anche all’esperienza comune alla Juventus dal 2015 al 2018. Quest’oggi, come testimoniato dal profilo Instagram dell’argentino, i due si sono rivisti e, l’ex centrocampista, ne ha approfittato per regalare al numero 10 una copia della sua autobiografia “Il mio terzo tempo”, con tanto di dedica speciale “A Paulo, con amicizia e stima”. Un regalo che, come si può vedere, è stato molto ben accettato: