TORINO- Paolo Rossi, ex attaccante tra le altre di Juventus e Italia, si è spento nella notte all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. Tanti i messaggi del mondo del calcio per l’eroe del Mundial ’82, tra cui quello di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, sui social, ha voluto salutare per l’ultima volta “Pablito”: “Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perchè no, non è solo un gioco. Ciao #Pablito, eroe per sempre”: