Marchisio: “La mano sul petto per ricordare chi era il più forte in città”. Arriva la replica di Simona Ventura al Principino…

TORINO – Oggi a Torino si respira un clima di tensione che avvolge l’intera città, la quale si prepara ad assistere alla sfida eterna tra Juventus e Torino. Ad accendere il match ci ha pensato uno che di derby della Mole ne ha giocati tantissimi. Si tratta di Claudio Marchisio, il quale ha postato una foto che lo immortala durante un’esultanza post gol, segnato proprio contro i Granata qualche stagione fa. Sotto al post il seguente messaggio: “La partita per la quale fin da bambino non chiudevo occhio. Il rispetto per l’avversario, dimostrando di dare sempre tutto in campo. L’esultanza con la mano sul petto, nata per ricordare a tutti chi era il più forte in città. La mia partita. Since day. Buon derby della Mole”. È arrivata immediata la replica di Simona Ventura, tifosa accanita del Torino, la quale ha commentato scherzosamente con un: “Mannaggia a te”, all’indirizzo proprio del Principino.