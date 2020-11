TORINO- Ai microfoni di Rai Sport, Claudio Marchisio ha così commentato il successo della Juventus sullo Spezia per 4-1: “Oggi abbiamo visto una Juve che ha fatto il suo dovere, cioè quello di vincere le partite. Ronaldo è un giocatore molto importante per questa squadra. In estate è stato cambiato allenatore in un momento non facile e bisogna dar tempo alla squadra perchè possa prendere una propria identità”.