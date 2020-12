Marchegiani: “Sul rigore CR7 non cattivo come al solito”

TORINO – Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato in merito al rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta: “I portieri hanno studiato bene Ronaldo e come batte i rigori, visto che ne ha calciati tanti. Ormai sanno cosa fare. Gollini ieri si è tuffato nello stesso angolo che aveva scelto Perin in occasione dei due rigori calciati contro il Genoa. Ormai hanno capito che tira a sinistra, anche se va detto che ieri sera Cristiano Ronaldo non è stato cattivo come al solito”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<