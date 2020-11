Marani sulla Juventus: “Dipende troppo dai gol di CR7”

TORINO – La Juventus, nell’ultima giornata di campionato, ha deluso ancora una volta, tornando dalla trasferta di Benevento con un misero pareggio. Gli uomini di Pirlo stanno facendo molto parlare di loro e, spesso, non ci sono commenti molto positivi. Ha detto la sua sulla Juve e sull’andamento di questa stagione di Serie A anche Matteo Marani. Il noto giornalista, ai microfoni di Sky Sport, ha detto:

"Credo che il Milan sia una squadra e questo si vede dalla loro organizzazione e da come sono concentrati. La squadra è qualcosa di autonomo, che va oltre gli undici giocatori in campo, perché è la squadra che sta più nella partita e che ha una fiducia maggiore. Nei rossoneri l'autostima c'è grazie ad Ibra e a Stefano Pioli, che fa giocar bene tutta la squadra. Ci sono anche alcuni calciatori che sono cresciuti molto, come Calabria: il suo rendimento, per ora, è superiore rispetto a quello di Hakimi e Cuadrado, perché il Milan gioca da squadra. L'Inter sta trovando la squadra, mentre la Juventus ancora no e, per questo, dipende troppo dai gol di Cristiano Ronaldo".