Mancini: “La Juve resta la più forte, ma l’Inter è allo stesso livello. Su Chiellini e Zaniolo…”

TORINO- Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato di vari temi di attualità calcistica nella conferenza di fine anno tenutasi nella sede della FIGC:

SULLE NEW ENTRY- “La speranza è quella di trovare giocatori giovani, pronti non solo per adesso ma per il futuro. Sarebbe gradito averne sempre di più”.

SUL 2020- “La partita più importante è stata quella con l’Olanda, anche per come è stata affrontata”.

SU LOCATELLI- “È stato una sorpresa, ha debuttato in Olanda è andato sempre meglio”.

SU ROSSI- “Per me è stata una notizia drammatica, io ero molto legato alla nazionale 1982 ed ero molto amico di Paolo, non sapevo nulla della sua malattia. Un momento bruttissimo”.

SUI GIOVANI- “Mi aspetto dei miglioramenti come squadra, anche se nelle ultime partite sono stati talmente bravi che va bene così. Spero che i giovani facciano esperienza da qui all’Europeo”.

SUL CAMPIONATO- “Mi hanno impressionato il Verona e il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori che stanno facendo bene”.

SUL RINNOVO- “Non c’è nessun problema”.

SULLO SCUDETTO- “Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, il Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. Il campionato è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressapoco allo stesso livello”.

SU BELOTTI- “Certe caratteristiche le ha, riesce sempre a rendere. Lui lotta, spero per il Toro che si possa riprendere ma lui sta giocando bene”.

SU IMMOBILE- “Sta facendo gol incredibili, spero ne tenga qualcuno per l’Europeo”.

SUI PROSSIMI IMPEGNI- “Abbiamo tante partite, tutte importanti. Non abbiamo tempo per le amichevoli, purtroppo. Non c’è comunque interesse per giocare sfide così”.

SU CHIELLINI E ZANIOLO- “Giorgio è più semplice da recuperare, Zaniolo credo abbia comunque ottime chance”.

SUL VACCINO- "Io l'ho avuto il Covid, sarò il primo. Li faccio da quando sono piccolo, non è un problema".