Mancini: “La Juve resta la più forte, ma le rivali si sono avvicinate. Ronaldo e Ibra fanno ancora la differenza”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta di Modena, Roberto Mancini ha parlato della lotta scudetto: "La Juve resta la squadra più forte nonostante abbia cambiato molto. Inter? Squadra competitiva nonostante la delusione di un'uscita dalla Champions. Napoli? Bisogna fare attenzione agli uomini di Gattuso. Pensate come sarebbe la classifica senza la sconfitta a tavolino. Milan? Durerà. Ibra è un esempio, lui come Ronaldo fa ancora la differenza perchè sono campioni, ma soprattutto professionisti fuori dal campo. Roma? Ottimo organico e gioco propositivo. Riperto, la Juve rimane la più forte, ma le altre si sono avvicinate".