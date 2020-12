Manchester United, la Chevrolet può dare un mano per il ritorno di Ronaldo

TORINO- Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Ad oggi, il fenomeno portoghese si è detto contento della sua esperienza in bianconero e la Juve, dal canto suo, non avrebbe intenzione di separarsi dal suo campione. Ma in Inghilterra sognano un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato da O Globo, infatti, la Chevrolet, sponsor ufficiale del Manchester United, si sarebbe detta disposta ad aiutare economicamente i Red Devils per riportare Cristiano Ronaldo all’Old Trafford. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<