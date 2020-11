TORINO – Il direttore sportivo del Manchester City, Txiki Begiristain, ha parlato di Guardiola ai microfoni del sito ufficiale del club: “Pep è davvero felice e noi siamo contenti del suo impegno per i prossimi due anni. Sta lavorando sodo come sempre e pensa solo a come battere i prossimi avversari. Sono molto felice di vederlo lavorare con noi. Non posso dire cosa vedremo prossimamente, so solo che con lui tutto è in continua evoluzione”.