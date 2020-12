Maldini: “Scudetto? Juve, Inter e Napoli in corsa. Noi non ci faremo da parte”

TORINO – Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, parlando del grande momento di forma dei rossoneri e delle sue ambizioni per il futuro.

Nel corso dell’intervista, però, l’ex calciatore si è anche soffermato sulla lotta scudetto di quest’anno, che vede secondo lui convolte Juventus, Inter e Napoli, e sulla nuova Juventus targata Andrea Pirlo: “Lo scudetto? Il Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo, ma soprattutto non mollerà. Dall’Inter mi aspetto una grande crescita, la Juve ha un allenatore giovane e logicamente bisogna assorbire metodi nuovi. Bianconeri e nerazzurri lotterano fino alla fine per lo scudetto, insieme al Napoli. Noi non ci faremo da parte”

