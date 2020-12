Malagò: “Juve-Napoli? Rivolgersi alla giustizia ordinaria sarebbe una sconfitta per lo sport”

TORINO- A margine della presentazione della partnership tra il CONI e l’Esselunga, Giovanni Malagò è tornato a parlare del caso Juve-Napoli: “L’ideale sarebbe che si risolvesse tutto nell’ambito del sistema della giustizia sportiva. Grazie a Dio io sono completamente fuori da tutto questo. Mi auguro sempre che dopo non ci siano altri passaggi perché, quando uno va oltre la giustizia sportiva, è sempre, secondo me, una sconfitta dello sport. Però non si può impedire a nessun cittadino di rivolgersi alla giustizia ordinaria”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<