Lukaku, retroscena su Conte: “Poco prima di dimettersi dalla Juve mi disse…”

TORINO- Nell'intervista rilasciata ai microfoni di France Football, Romelu Lukaku ha svelato un retroscena riguardante Antonio Conte ai tempi da allenatore della Juve: "Mi disse che, se fossi diventato bravo a giocare spalle alla porta, nessuno mi avrebbe potuto più fermare. Me lo disse poco prima dei Mondiali brasiliani, poco prima di dimettersi da allenatore della Juventus. Poi mi richiamò e me lo disse anche quando era al Chelsea".