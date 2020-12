Lukaku lancia la sfida: “Io tra i primi 5 attaccanti al mondo. Voglio superare il limite come Ronaldo”

TORINO- In una lunga intervista concessa ai microfoni di France Football, l’attaccante dell’Inter e della Nazionale belga Romelu Lukaku ha lanciato la sfida a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “Faccio parte del gruppo dei primi cinque attaccanti del mondo. Se giocatori come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski hanno superato i loro limiti perchè non potrei riuscirci anche io?”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<