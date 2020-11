Luis Enrique: “Morata alla Juve sta facendo veramente grandi cose”

TORINO – Sta avendo un inizio di stagione incredibile Alvaro Morata, grazie soprattutto alle sue eccellenti prestazioni: il numero 9 della Juventus, infatti, in queste ultime partite è risultato sempre decisivo grazie ai suoi gol, sia in campionato che in Champions League. Per questo motivo, dunque, è riuscito a conquistare di nuovo la convocazione con la Nazionale Spagnola. Oggi, in conferenza stampa, ha parlato proprio il ct della Roja Luis Enrique e si è espresso anche sul centravanti della Vecchia Signora:

"Ho scelto di convocare Morata perché alla Juve sta facendo veramente grandi cose: ha molta fiducia e i numeri delle sue partite lo dimostrano. La cosa che mi piace è che si impegna molto in entrambe le fasi e, in base al suo rendimento, prenderò anche delle decisioni per gli Europei. Il fatto che sia così deciso in zona gol è molto apprezzabile e sta facendo sicuramente meglio da quando è tornato a Torino".