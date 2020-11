TORINO- Luis Alberto, fantasista in forza alla Lazio, sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domenica contro la Juve. Lo spagnolo, sulle stories del proprio profilo ufficiale Instagram, ha postato l’esito del tampone al quale si è sottoposto. Il test ha dato risultato negativo e, quindi, il numero 10 sarà in campo all’Olimpico nel super match con i bianconeri.