Notizie Juventus, il capitano non sarà a San Siro: c’è lesione al bicipite

Danilo è stato costretto a tornare in Italia dopo l'infortunio occorso in nazionale. L'esito degli esami ha dato l'esito peggiore

Arrivano brutte notizie per Max Allegri. Dopo il forfait quasi certo di Chiesa, anche un altro big dovrà saltare la super sfida di San Siro. La Juventus , con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto sulle condizioni di Danilo dopo l’infortunio rimediato in Nazionale.

L'alternativa

Danilo è un elemento cruciale per Allegri, che lo ha sempre lasciato in campo in questo inizio stagione. Contro il Milan a San Siro, considerato anche l’infortunio di Alex Sandro, dovrebbe trovare spazio Rugani, sempre pronto quando chiamato in causa. Anche il giovane Huijsen, centrale olandese classe 2005, potrebbe avere l’occasione per fare il suo esordio tra i professionisti.