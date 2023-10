Juve, il riassunto del giorno: parlano Barzagli e Conte

Dalle parole di Barzagli sul caos scommesse alle dichiarazioni di Conte sul passato bianconero: tutte le notizie sulla Juve.

Per la Juventusè un momento di apparente calma. Barzagli, ex bianconero, ha detto la sua sul caso scommesse: "Quello delle scommesse è un discorso complicato, non vorrei colpevolizzare troppo questi ragazzi. C’è una grande responsabilità intorno, ma sono ragazzi come siamo stati noi e fanno degli errori come li abbiamo fatti noi.

Forse li fai per leggerezza, quando ero io giovane c’era meno caos , quel mondo viaggiava a velocità più bassa anche livello di informazione, adesso ti coinvolge completamente. Forse la vivono ancora da ragazzi che possono sbagliare e sbagliando cresci, non sapendo della responsabilità che hanno, che è enorme. Il calcio in Italia è talmente seguito che una notizia può coinvolgere come lo sta facendo adesso".

Anche Conteha parlato del suo passato: "Roma e Napoli? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima. Addio più sofferto? Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via".

