L’Udinese torna sulle tracce di Kwadwo Asamoah

TORINO – Nuove voci di mercato spuntano anche per alcuni ex giocatori della Juventus, i cui nomi stanno tornando di moda. Infatti, nelle ultime ore SportMediaset ha annunciato che l’Udinese sarebbe tornata sulle tracce di Kwadwo Asamoah. L’esterno ghanese, classe 1984, ha vestito la maglia della Juve dal 2012 al 2018, vincendo 6 Scudetti, ma ha esordito in Serie A proprio con i friulani. Dopo i due anni passati all’Inter, è attualmente svincolato e potrebbe tornare in campo proprio con la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<