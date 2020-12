Lucescu: “Il secondo gol ci ha tagliato le gambe”

TORINO – L’allenatore della Dynamo Kiev, Mirea Lucescu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha analizzato la sconfitta subita contro la Juve.

“Sono contento del gioco fatto dai ragazzi, in alcuni momenti abbiamo anche dominato. C’è stata differenza nell’esperienza e quella della Juve ha fatto la differenza. Noi abbiamo tanti giocatori giovani. La nostra partecipazione alla Champions è una lezione per i nostri giovani giocatori. In tutte le partite abbiamo giocato al 50%, poi come al solito facciamo troppi errori. Il nostro avversario ci ha punito per questo. Abbiamo dominato in alcuni frangenti, abbiamo commesso però degli errori di troppo semplici in difesa. Il secondo gol ci ha fatto molto male”.