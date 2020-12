TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, il vice-direttore del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato del neo attaccante juventino Dejan Kulusevski: “E’ un predestinato. Non gli manca nulla, ha doti e qualità fuori dal comune per la sua giovane età. Non credo abbia subito il contraccolpo del salto in un grande club come la Juventus. Sicuramente non è lui il problema principale in casa bianconera”.