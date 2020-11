TORINO- In questo inizio di stagione, in casa Verona si sta mettendo in mostra il 20enne difensore Matteo Lovato, che non ha fin qui fatto rimpiangere la partenza di Kumbulla. Il ragazzo, ormai punto fermo del club scaligero, è entrato nel mirino delle big italianee, Juve e Milan in primis. I due club, per strapparne il cartellino all’Hellas, dovranno però mettere sul piatto, secondo Tuttosport, almeno 20 milioni di euro.