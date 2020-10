Locatelli: “Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non lo avevano fatto”

TORINO – Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo percorso in Serie A: “Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non lo avevano fatto. Sono più completo, tutto questo grazie al lavoro svolto ogni giorno con i miei compagni e con De Zerbi e a tutta la fiducia che mi è stata data. La Nazionale? Non la regalano, va conquistata ogni domenica e poi va riconquistata. Anche lì vogliamo tenere la palla e c’è un gruppo unito, che porta avanti le stesse idee”.