Lo United continua a guardare in Italia: nel mirino Simone Inzaghi

TORINO – Dall’Inghilterra continuano ad arrivare delle notizie di mercato incredibili, che riguardano la Juventus ed altre squadre italiane. Oggi vi abbiamo riportato come sul Daily Record abbiano parlato di un interesse del Manchester United per il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici: il club britannico, infatti, sta pensando ad una vera rivoluzione della squadra. Tuttavia, il dirigente della Juve non è il solo italiano ad essere stato adocchiato.

Infatti, stando sempre al tabloid inglesi, lo United continua a guardare in Italia e avrebbe messo nel mirino Simone Inzaghi. I Red Devils, dunque, sembrano intenzionati a dare una caratterizzazione forte al loro club, ingaggiando un dirigente ed un allenatore del nostro paese. L’allenatore della Lazio ha il contratto in scadenza nel 2021 e dopo la gara di mercoledì contro il Milan dovrebbe parlare col presidente Lotito di un possibile rinnovo. Nelle ultime settimane, il suo nome era stato accostato anche alla Juve, ma con l’interesse dei britannici lo scenario per l’allenatore piacentino potrebbe completamente stravolgersi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<